Yüzyılın yolsuzluğu davasından yargılanan Ekrem İmamoğlu 19 Mart’ta gözaltına alınınca Ankara’da da gösteriler yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş’ın talimatıyla polisle çatışan göstericilere battaniye ve çorba gönderdi. İçişleri Bakanlığı olaylarla ilgili inceleme başlattı. Mülkiye Başmüfettişi, Yavaş’ın telefon görüşmesinin kaydını talep etti. CHP medyası ise “Yavaş’a çorba dağıttığı için soruşturma açıldı” yalanıyla algı operasyonu yaptı

Soruşturmaya ilişkin talep yazısının sosyal medyaya sızdırılmasının ardından CHP’ye yakın medya, ABB’nin ücretsiz çorba ikramının engellendiğini öne sürdü. Ancak, İçişleri Bakanlığı Müfettişlerinin, çorba için soruşturma başlatmadığı, eylemcilere gönderilen battaniye ve çorba için ön bilgi yazısı yazdığı öğrenildi.

Olayın 2 milyar liraya mal olan Hıdırlıktepe Anıtı, konser soruşturması gibi olayları gündemden düşürmek için çarpıtıldığını belirten ABB AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın ise, “Bu, İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin yürüttüğü rutin bir denetim kapsamında istenen ön bilgilendirme yazısıdır. Soruşturma dosyası değildir, suç isnadı içermez. Özel Kalem Müdürlüğü, konser soruşturmasını gölgelemek için bu yazıyı basına servis ederek olayı çarpıtmıştır” ifadelerini kullandı.

ABB’nin bir türlü bitiremediği ve hâlâ eksik olarak adrese teslim yaptırdığı, her biri 65 metrelik iki kuleden oluşan Hıdırlıktepe Anıtı’na şu ana kadar 2 milyar lirayı aşan miktarda para ödendiği belirlendi.

SEVDA KİLİÇ

