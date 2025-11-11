İddianamede çarpıcı ayrıntı: Para kuleleri görüntüleri “ilk örgüt izi”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada 105'i tutuklu 5'i "müşteki şüpheli" toplam 407 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, örgütünün kuruluşu ve yapılanmasına yer verildi.

İddianamede, yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2009'da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığına atanan İmamoğlu'nun, 2014 yerel seçimlerinde CHP'nin Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildiği belirtilerek, İmamoğlu'nun belediye başkanı olarak göreve başladıktan sonra, yetki alanındaki inşaatlardan ruhsat, imar, iskan izni gibi belediye işlemlerinde çeşitli usulsüzlükler yaparak firma sahiplerinden maddi menfaat temin eden bir yapılanma kurduğu iddia edildi.

İmamoğlu'nun belediyede kurduğu iddia edilen yapılanma üzerinden yetkisini kötüye kullanarak proje ve arsa sahiplerine usulsüz izinler verilmesiyle maddi menfaat sağladığı öne sürülen iddianamede, örgüt yöneticilerinden şüpheliler Fatih Keleş ve Adem Soytekin'in, İmamoğlu'nun talimatlarıyla firma sahipleriyle görüşüp rüşvet alımında rol oynadığı, dönemin imardan sorumlu başkan yardımcısı Mehmet Murat Çalık'ın da söz konusu işlemlerde etkili olduğu, Tuncay Yılmaz'ın ise yapılanma içinde yer aldığı belirtildi.

İddianamede, imar izni, yapı ruhsatı, iskan verilmesi için kişilerden maddi menfaat elde etmek amacıyla bir araya geldikleri iddia edilen şüphelilerin, bu şekilde ekonomik çıkar sağlamak üzere suç örgütünü kurduklarının anlaşıldığı değerlendirmesi yapıldı.

İMAMOĞLU, EYLEMLERE BİZZAT İŞTİRAK ETTİ

İddianamede, 2015-2019 arasındaki örgütün kuruluş dönemine denk gelen süreçte İmamoğlu'nun çıkar amaçlı suç örgütünün rüşvet ve suç gelirlerinin aklama suçları başta olmak üzere muhtelif suçlara vücut veren eylemlerinin tespit edildiği, eylemlerin tümüne şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun bizzat iştirak ettiği, örgüt yöneticileri ve üyelerini yönlendirdiği ifade edildi.

Şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun kurmuş olduğu çıkar amaçlı suç örgütünün Beylikdüzü Belediyesi'nde yapmaya başladığı usulsüzlüklerle örgütün temellerini attığı, bahse konu suç örgütünün eylemleri neticesiyle elde ettiği maddi menfaati ise 2019'da İBB başkanı seçilebilmesi amacıyla kullandığı öne sürüldü.

İmamoğlu'nun, İBB Başkanı olduktan sonra imkan ve yetkilerinin artmasıyla örgütün faaliyet alanını genişlettiği ve suçtan kaynaklanan kazancını artırdığı, örgüt yöneticilerini belirledikten sonra her bir örgüt yöneticisine bağlı hareket eden örgüt üyesi sayısını da artırarak faaliyetlerini sürdürdüğü vurgulandı.

"AHTAPOTUN KOLLARI GİBİ GELİŞTİ"

İmamoğlu'nun, İBB Başkanı olduktan sonra, İBB'nin sorumluluk sahası da dikkate alındığında suç örgütünün "ahtapotun kolları" gibi geliştiği belirtilen iddianamede, ilçe belediyelerinin sorumluluk sahasına giren konularda dahi suç örgütü üye ve yöneticilerinin karar alma yetkisine sahip olduğu kaydedildi.

İddianamede, örgütün, 2019'da CHP'nin İstanbul İl Binasının satın alınması sürecinde o dönemki il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu saf dışı bırakarak binanın satın alınma sürecini bizzat yürüttüğü anlatılarak, "Cumhuriyet Halk Partisinin yönetimine talip olduğuna ilişkin ilk gövde gösterisini yapmıştır. İl binasının satın alımı sürecine ait 'para sayma' görüntüleri kamuoyuna yansımasıyla Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan suç örgütü ilk görüntüsünü kamuoyu nezdinde vermiştir. Bu görüntüler üzerine gerek Cumhuriyet Halk Partisi gerek İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü binanın 'bağış' olarak toplanan paralarla satın alındığı algısını oluşturmaya çalışsa da gerçekte durumun farklı olduğu, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından bağış olarak toplanan miktar dışında kalan tutarın örgütün suçtan elde ettiği kazançla karşılandığı anlaşılmıştır." tespiti yapıldı.