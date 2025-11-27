Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Hollanda temsilcisi PSV'yi konuk eden Liverpool, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı ve tüm kulvarlarda üst üste üçüncü yenilgisini aldı.

Bu sezon beklentilerin çok altında kalan İngiliz devi Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında PSV ile karşı karşıya geldi.

Anfield'da oynanan maçta Liverpool, PSV'ye 4-1 yenildi ve art arda üçüncü mağlubiyetini aldı.

Hollanda ekibine galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Ivan Perisic, 56. dakikada Guus Til, 73 ve 90+2. dakikalarda Couhaib Driouech kaydetti. Liverpool'un tek golü ise 16. dakikada Dominik Szoboszlai'den geldi.

Kırmızılılar bu sonuçla 9 puanda kaldı. PSV ise 8 puana yükseldi.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında Inter ile deplasmanda karşılaşacak. PSV ise Atletico Madrid'i konuk edecek.

EMRAH TASÇİ

