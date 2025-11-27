Avustralya'da korkunç bir olay yaşandı. Yeni Güney Galler eyaletinde köpekbalığı saldırısında bir kadın hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı.

Avustralya’nın doğusundaki Yeni Güney Galler eyaletinde köpekbalığı bir kişiyi öldürdü, bir kişiyi de ağır yaraladı.

AFP'den edinilen bilgilere göre polis, sabah erken saatlerde köpekbalığının iki kişiye saldırdığı, kurbanlardan kadın olanın olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ambulans yetkilileri ise, bir erkeğin bacağından ağır yaralandığını ve durumu stabil şekilde helikopterle hastaneye sevk edildiğini söyledi.

