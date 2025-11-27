Kaydet

Kızılcahamam Belediyesi ve Milli Savunma Bakanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Ankara Hava Müzesi Müdürlüğü'nde düzenlenen organizasyonla, çocukluğundan beri pilot olma hayali kuran otizmli ve kanser hastası 31 yaşındaki Server Tolga Doğan'ın hayali gerçeğe dönüştürüldü. Pilot üniforması giydirilerek savaş uçağı kokpitine oturtulan Doğan, göstergelere dokunurken büyük bir mutluluk ve heyecan yaşadı. Oğlunun hayalinin gerçekleşmesinden dolayı duygulanan anne Sevda Özdemir ise yetkililere teşekkür ederek, Tolga'nın çocukluğundan beri oyuncak uçaklarla oynadığını ve bugün en büyük arzusuna kavuştuğunu belirtti.

ERKUT ÇALIKOGLU

