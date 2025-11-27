Breidablik, Samsunspor ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesi taraftarların radarında. Avrupa sahnesinde elde ettiği deneyim ve ligdeki performansıyla dikkat çeken takım gündeme geldi. Breidablik hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor soruları ise futbolseverler tarafından cevap bekliyor.

Kopavogur merkezli Breidablik hem ülke liginde hem de Avrupa kupalarında edindiği tecrübeyle dikkat çekerken gözler Samsunspor karşısına çıkacağı karşılaşmaya çevrildi. Peki, Breidablik hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

Breidablik hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? Samsunspor maçı öncesi merak konusu oldu

BREİDABLİK HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Breidablik İzlanda futbolunun köklü kulüplerinden biri olarak biliniyor. 1950 yılında Kopavogur şehrinde kurulan takım, ülkenin futbol tarihinde önemli bir yere sahip.

Breidablik hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? Samsunspor maçı öncesi merak konusu oldu

BREİDABLİK HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Breidablik İzlanda’nın en üst ligi olan Urvalsdeild’da oynuyor. Kopavogur’daki 5.501 kişilik Kopavogsvöllur stadyumunda maçlarını oynayan Breidablik, ligde genç ve dinamik kadrosuyla dikkat çekiyor.

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gibi Avrupa kupalarında da çeşitli dönemlerde mücadele eden ekip, İzlanda futbolunu uluslararası sahnede temsil etmeye devam ediyor.

Breidablik hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? Samsunspor maçı öncesi merak konusu oldu

BREİDABLİK TEKNİK DİREKTÖRÜ KİMDİR?

Breidablik’in teknik direktörlüğünü Halldor Arnason yürütüyor. Başkan Flosi Eiriksson’un liderliğinde yönetilen kulüp, genç yetenekleri kadrosuna dahil etmeye devam ediyor.

BETÜL TOKKAN

Haberle İlgili Daha Fazlası