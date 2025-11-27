Bursa'da yaşayan vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan hava tahmin raporlarını incelemeye başladı. Özellikle hafta sonu beklenen yoğun yağışların ardından 27 Kasım Perşembe gününün hava durumunun nasıl olacağı merak ediliyor.

BUGÜN BURSA'DA YAĞMUR VAR MI?

MGM'den alınan son bilgilere göre, 27 Kasım Perşembe günü Bursa'da hava genellikle parçalı bulutlu ve güneşli geçecek. Şu an için Bursa'da yağış beklenmemektedir.

27 KASIM BURSA HAVA DURUMU

Bursa'da gün boyunca çok bulutlu bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 20°C civarında, akşam saatlerinde ise 14°C’ye düşecek.

Bursa'dan nem oranı %52’den %80’e çıkacak, rüzgar ise hafif, zaman zaman 19 km/sa hıza ulaşacak. Gece saatlerinde hava puslu olacağı tahmin ediliyor.

