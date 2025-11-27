Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, hafta sonu Türkiye genelinde yağışlı hava etkili olacak. Marmara, Ege ve Akdeniz başta olmak üzere birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği öngörülüyor.

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken batı ve iç bölgelerde nem oranının yüksek olması bekleniyor. Vatandaşların dışarı çıkarken yağış ve rüzgar ihtimalini göz önünde bulundurması önerildi. Peki, Hafta sonu hava nasıl olacak?

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Türkiye’de hafta sonu genel olarak yağışlı geçecek. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek, nem oranı ise bazı bölgelerde yüksek olacak.

İL İL HAVA DURUMU 29-30 KASIM

İstanbul

29 Kasım Cumartesi: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 12-17°C

30 Kasım Pazar: Sağanak yağışlı, 11-15°C

Ankara

29 Kasım Cumartesi: Sağanak yağışlı, 5-16°C

30 Kasım Pazar: Yağmurlu, 6-13°C

İzmir

29 Kasım Cumartesi: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 12-18°C

30 Kasım Pazar: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 11-17°C

Antalya

29 Kasım Cumartesi: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 15-20°C

30 Kasım Pazar: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 14-19°C

Bursa

29 Kasım Cumartesi: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 8-18°C

30 Kasım Pazar: Sağanak yağışlı, 6-16°C



BETÜL TOKKAN

