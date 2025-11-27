Bugün İstanbul'da yağmur var mı? 27 Kasım - 1 Aralık Hava Durumu
Bugün İstanbul'da yağmur var mı merak edilirken, Meteoroloji’nin son tahminleri de paylaşıldı. 27 Kasım Perşembe gününe parçalı bulutlu bir gökyüzüyle başlayan megakentte sıcaklık gün içinde 15 ile 20 derece arasında değişiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde hava şartları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Marmara Bölgesi başta olmak üzere birçok ilde yazdan kalma günler yaşanırken, hafta sonu için batı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Kıyı Ege, Manisa, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinde yerel yağışlar bekleniyor. Peki, Bugün İstanbul'da yağmur var mı?
BUGÜN İSTANBUL’DA YAĞMUR VAR MI?
27 Kasım Perşembe günü İstanbul’da yağış beklenmiyor. Kent genelinde hava parçalı bulutlu seyredecek. Sabah saatlerinde 15 derece civarında olan sıcaklık, öğle saatlerinde 20 dereceye kadar çıkacak.
27 KASIM - 1 ARALIK HAVA DURUMU
27 Kasım Perşembe
Parçalı bulutlu
En düşük: 13°C
En yüksek: 20°C
28 Kasım Cuma
Gökgürültülü sağanak yağışlı
En düşük: 14°C
En yüksek: 19°C
29 Kasım Cumartesi
Gökgürültülü sağanak yağışlı
En düşük: 12°C
En yüksek: 17°C
30 Kasım Pazar
Sağanak yağışlı
En düşük: 11°C
En yüksek: 15°C
1 Aralık Pazartesi
Parçalı bulutlu
En düşük: 10°C
En yüksek: 16°C