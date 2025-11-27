Bugün İstanbul'da yağmur var mı merak edilirken, Meteoroloji’nin son tahminleri de paylaşıldı. 27 Kasım Perşembe gününe parçalı bulutlu bir gökyüzüyle başlayan megakentte sıcaklık gün içinde 15 ile 20 derece arasında değişiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde hava şartları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Marmara Bölgesi başta olmak üzere birçok ilde yazdan kalma günler yaşanırken, hafta sonu için batı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Kıyı Ege, Manisa, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinde yerel yağışlar bekleniyor. Peki, Bugün İstanbul'da yağmur var mı?

27 Kasım Perşembe günü İstanbul’da yağış beklenmiyor. Kent genelinde hava parçalı bulutlu seyredecek. Sabah saatlerinde 15 derece civarında olan sıcaklık, öğle saatlerinde 20 dereceye kadar çıkacak.

27 KASIM - 1 ARALIK HAVA DURUMU



27 Kasım Perşembe

Parçalı bulutlu

En düşük: 13°C

En yüksek: 20°C

28 Kasım Cuma

Gökgürültülü sağanak yağışlı

En düşük: 14°C

En yüksek: 19°C

29 Kasım Cumartesi

Gökgürültülü sağanak yağışlı

En düşük: 12°C

En yüksek: 17°C

30 Kasım Pazar

Sağanak yağışlı

En düşük: 11°C

En yüksek: 15°C

1 Aralık Pazartesi

Parçalı bulutlu

En düşük: 10°C

En yüksek: 16°C

BETÜL TOKKAN

