Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kaçak kazı yapan C.Ç., E.Ç. ve M.K., jandarma operasyonuyla suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Reşadiye ilçesinde 3 şüphelinin kaçak kazı yaptığı yönündeki ihbar üzerine operasyon yaptı.

Kazı alanında ve şüphelilerin araçlarında yapılan detaylı aramada 1 jeneratör, 1 elektrikli vinç, 1 hilti ve uçları, 1 akü, 1 yılan kamera, 2 kilogram kükürt, 5 kilogram betonamit ve çeşitli kaçak kazı malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili suçüstü yakalanan C.Ç., E.Ç. ve M.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin bölgede kaçak kazı ve kültür varlığı kaçakçılığına yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü ifade edildi.

