16 yaşındaki Adam Raine'in intiharına sebep olduğu iddia edilen ChatGPT, ABD'de mahkemelik olmuştu. Yapay zeka şirketi OpenAI tarafından yapılan savunmada “Bu trajedinin herhangi bir nedeni varsa, bu durum ChatGPT’nin yetkisiz, amacı dışında ve yanlış kullanımından kaynaklanmıştır" denildi. Bu açıklama tepki çekti.

ABD'de nisanda hayatını kaybeden 16 yaşındaki Adam Raine'in ailesi, oğullarına intihar yöntemleri konusunda tavsiyeler verdiği ve intihar notunun taslağını yazmayı teklif ettiği iddiasıyla OpenAI ve Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'a ağustosta dava açmıştı.

İNTİHAR MEKTUBU DA YAZDIRIYOR

Dijital Nefretle Mücadele Merkezince (CCDH) yapılan araştırmada ise ChatGPT'nin, çocuklara yönelik alkol ve uyuşturucu kullanımı, aşırı diyet programları, kendine zarar verme yöntemleri hatta intihar mektubu yazımı gibi tehlikeli konularda "kişiye özel rehberlik" sunduğu tespit edilmişti.

"CHATGPT AMACI DIŞINDA VE YANLIŞ KULLANILDI"

Öte yandan dava sürecinde yeni bir gelişme yaşandı ve yapay zeka şirketi savunma yaptı. California Yüksek Mahkemesi’ne yapılan savunmada OpenAI kanadından, “Bu trajedinin herhangi bir nedeni varsa, bu durum ChatGPT’nin yetkisiz, amacı dışında ve yanlış kullanımından kaynaklanmıştır. Raine ailesinin yaşadığı kayıp tarifsizdir. Hukuki süreçten bağımsız olarak teknolojimizi güvenli hale getirme konusundaki çalışmalarımıza devam edeceğiz" açıklaması geldi.

7 DAVA AÇILMIŞTI

ABD'de ChatGPT'nin çocuklara ve yetişkinlere yönelik "tehlikeli önerilerde" bulunduğu tartışmaları sürerken sohbet robotunun geliştiricisi OpenAI, 7 davayla karşı karşıya kaldı.

California eyalet mahkemelerinde açılan davalarda OpenAI'ın, "GPT-4o" modelini "psikolojik açıdan manipülatif" olduğunun bilinmesine rağmen piyasaya sürdüğü ve bu modelle etkileşime geçen kişilerin zarar gördüğü iddia edildi.

