Yeni yıl yaklaşırken 31 Aralık ve 1 Ocak tarihleri hem çalışanlar hem de öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. 2025 yılının son günü olan 31 Aralık Çarşamba gününe denk gelirken 31 Aralık yarım gün mü, 1 Ocak resmi tatil mi merak ediliyor.

Yılın son günleri yaklaşırken 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerine ilişkin merak edilen detaylar netleşti. Çalışanlar ve öğrenciler, 31 Aralık’ın yarım gün mü olduğu, 1 Ocak’ın resmi tatil kapsamında bulunup bulunmadığını araştırıyor.

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

2025 yılının son günü olan 31 Aralık, Çarşamba gününe denk geliyor. Yılbaşı öncesi çalışanlar ve öğrenciler tarafından merak edilen 31 Aralık günü yasal olarak ne tam gün ne de yarım gün resmi tatil kapsamında yer alıyor.

31 Aralık’ta kamu kurumları, bankalar ve okullar normal mesai ve eğitim düzeninde faaliyet gösterecek, yarım gün tatil olmayacak.

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2026 Perşembe gününe denk gelirken resmi tatil kapsamına da giriyor. 1 Ocak'ta tüm kamu kurumları, bankalar ve eğitim kurumları kapalı olacak.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

2025–2026 yılı yılbaşı tatili yalnızca 1 Ocak günü ile sınırlı olacak. 31 Aralık yılbaşı tatili süresine dahil edilmiyor. 2 Ocak Cuma günü ise işler ve eğitim-öğretim normal akışına dönüyor.

