26 Kasım Çarşamba günü için öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip edilen “Okullar tatil mi?” sorusu gündemdeki yerini koruyor. Kış koşullarının etkisini artırmaya başladığı günlerde okulların tatil ilan edilip edilmediği sorgulanıyor.

Öğrenciler tarafından sıkça yöneltilen bir diğer soru ise 26 Kasım Çarşamba gününün yarım gün olup olmayacağı yönünde oldu. 26 Kasım okullar tatil mi, Çarşamba okul yarım gün mü merakla araştırılıyor.

26 Kasım için resmi makamlar tarafından herhangi bir tatil duyurusu yapılmadı. Valiliklerden veya Milli Eğitim Bakanlığı’ndan eğitime ara verileceğine yönelik bir karar paylaşılmadığı için okullar Çarşamba günü normal düzeninde eğitime devam edecek.

26 Kasım için bir tatil kararı alınması halinde haberimiz güncellenecektir.

26 Kasım Çarşamba günü için yarım gün eğitime geçileceğine dair bir karar bulunmuyor. Şu an için böyle bir durum söz konusu olmadığından dersler standart saatlerde sürdürülecek. Gelişme yaşanması durumunda güncel bilgiler resmi açıklamalar üzerinden duyurulacak.

BETÜL TOKKAN

