Ankara'da kız öğrenci yurdunun 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden 20 yaşındaki Mizgin Ertekin'in sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşım ortaya çıktı. Ertekin'in paylaşımında "Uğruna savaşılacak bir kadın değilmişim. Çiçek de alınmaz bana, bir çiçek konulur mezarıma, o da bana kokmaz" ifadelerini kullandığı görüldü.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Necmettin Erbakan Bulvarı'nda bulunan kız öğrenci yurdunda yaşanan olayda, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzellik Bölümü öğrencisi Mizgin Ertekin kaldığı yurdun 4'üncü katından düşerek ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Ertekin, tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetmişti.

İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi doğumlu olan Mizgin Ertekin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından İstanbul'da toprağa verildi.

Yurdun 4'üncü katından düşüp ölmüştü! Son paylaşımı ortaya çıktı

SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Ertekin'in son dönemde psikolojik sorunlar yaşadığı, olay sırasında arkadaşıyla konuştuğu ve arkadaşının lavaboya gittiği, ardından pencereye yöneldikten sonra kendisini aşağıya attığı iddia edildi. Mizgin Ertekin'in ölmeden bir gün önce, "Uğruna savaşılacak bir kadın değilmişim. Çiçek de alınmaz bana, bir çiçek konulur mezarıma, o da bana kokmaz" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

MAHMUT EKİNCİ

Haberle İlgili Daha Fazlası