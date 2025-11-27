Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, tekerlekli sandalye basketbol takımı için düzenlenen sponsorluk anlaşması imza töreninde açıklamalarda bulundu. Özbek, 1 Aralık'ta Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbi öncesi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen kaleci Ederson hakkında konuştu.

Fenerbahçe kalecisi Ederson, 5-2 kazandıkları Çaykur Rizespor maçında kameralara yansıyan görüntüsü nedeniyle önceki gün tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, konuyla ilgili soruya cevap verdi.

"DAHA ÖNCE BENZER CEZALAR VAR"

Tekerlekli sandalye basketbol takımı için düzenlenen sponsorluk anlaşması imza töreninde açıklama yapan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Brezilyalı file bekçisinin ceza alma ihtimaline dair, "O federasyonun işi. Daha önce benzer uygulamalar zaten vardı. Federasyon bütün bunların ışığında değerlendirecektir. Örnekleri var. Onun dışında bir uygulamaya gideceklerini düşünmüyorum" dedi.

"HEM HAKEM HEM DE VAR TARTIŞMAYA SEBEBİYET VERMESİN"

Dursun Özbek, Kadıköy'de oynayacakları Fenerbahçe derbiyle ilgili olarak, "Pazartesi günü önemli bir maça hazırlanıyoruz. Türkiye'de ve dünyada ilgiyle izlenen bir derbi olacak. Bizlere yakışan, sakatlık olmayan ve dostluk içinde bir derbi olmasını diliyorum. Hakem,n, geçtiğimiz kaotik günlerdeki tartışmalara sebebiyet vermeyecek bir yönetim tarzını sergilemesini istiyorum. Hakem hataları her yerde oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde de bir hakem hatasıyla karşılaştık. Derbide hem VAR'ın hem de hakemin gerekli itinayı göstermesini istiyorum. Güzel bir maç izleteceğimizin kanaatindeyim. Güzel bir derbi olacak" ifadelerini kullandı.

