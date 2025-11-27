Süper Lig'de 1 Aralık Pazartesi akşamı oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu. Heyecanla beklenen maçı Yasin Kol yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı yarın, 29 Kasım Cumartesi, 30 Kasım Pazar ve 1 Aralık Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da sitesinden yaptığı açıklamada, müsabakaları yönetecek hakemleri duyurdu.

YASİN KOL GÖREV ALACAK

Bu hafta lider Galatasaray ile ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği derbide hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Süper Lig'de 14. haftanın programı ve hakemler şu şekilde:

Yarın

20.00 Kocaelispor - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

29 Kasım Cumartesi

14.30 Çaykur Rizespor - Kayserispor: Cihan Aydın

17.00 Gaziaantep FK - Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi

20.00 Kasımpaşa - RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan

20.00 Trabzonspor - Konyaspor: Alper Akarsu

30 Kasım Pazar

17.00 Antalyaspor - Göztepe: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Halil Umut Meler

1 Aralık Pazartesi

20.00 Samsunspor - Corendon Alanyaspor: Kadir Sağlam

20.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Yasin Kol

GÖZDE NUR BAYAR

