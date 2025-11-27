MHK duyurdu: TFF 1. Lig'de 15'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler
Trendyol 1'inci Lig'de 28 Kasım, 29 Kasım, 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde oynanacak 15'inci hafta mücabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
- 28 Kasım Cuma günü oynanacak Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor maçında Ümit Öztürk görev alacak.
- 29 Kasım Cumartesi günü oynanacak Arda İzmit-Denizlispor maçında Ali Şansalan görev alacak.
- 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor maçında Hakan Ülker görev alacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol 1'inci Lig'in 15'inci haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.
28 Kasım Cuma
17.00 Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor: Ümit Öztürk
20.00 Atko Grup Pendikspor-Manisa FK: Erdem Mertoğlu
29 Kasım Cumartesi
13.30 Erzurumspor FK-İstanbulspor: Ozan Ergün
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK: Raşit Yorgancılar
16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Serikspor: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Sakaryaspor-Eminevim Ümraniyespor: Batuhan Kolak
30 Kasım Pazar
13.30 Özbelsan Sivasspor-Boluspor: Direnç Tonusluoğlu
13.30 SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor: Reşat Onur Coşkunses
16.00 Sipay Bodrum FK-Arca Çorum FK: Ayberk Demirbaş
1 Aralık Pazartesi
20.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: Hakan Ülker