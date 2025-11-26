Sakatlar ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçiren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettiği Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ya 1-0 yenildi. Eski milli futbolcu Tümer Metin, 1 Aralık'ta Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkında çok konuşulacak bir değerlendirmede bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın taraftarı önünde Union Saint-Gilloise'ya 1-0 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi mücadelesinin ardından Tümer Metin, 1 Aralık Pazartesi akşamı yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Tümer Metin

"GALATASARAY İÇİN DERBİDE BİR PUAN İYİ"

Asist Analiz YouTube kanalında konuşan ünlü yorumcu, "Galatasaray'daki bütün eksikleri koy, senin Fenerbahçe'yi yeneceğin garanti değil. Bütün eksiklerin tam olsa da öyle bir şey yok. Tabii ki derbide bir puan iyi şu anda. Derbi başka bir şey" değerlendirmesini yaptı.

"TEKLİF SUNULSA KÖPRÜYÜ GEÇMEZ"

Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen 51 yaşındaki eski futbolcu, "Ben diyorum ki; Okan Buruk'un yerinde olsam teklif sunulsa Boğaz Köprüsü'nü geçmem. 'Maçı oynamadan bir puana kabul müsün?' deseler, bence kabul yani şu anda" sözlerini saf etti.

Süper Lig'de lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe arasında bir puan bulunuyor

DERBİ ÖNCESİ 10 EKSİK VAR

Galatasaray'da Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfried Singo, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Ismail Jakobs ve Yunus Akgün'ün sakatlığı bulunuyor. Roland Sallai kırmızı kart cezası, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ise bahis soruşturmasından aldıkları cezalar sebebiyle derbide forma giyemeyecek.

GÖKHAN KARATAŞ

