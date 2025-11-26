Eskişehir'in ardından Malatya'nın Kuluncak ilçesinde ortaya çıkarılan nadir toprak elementi potansiyeli, Türkiye’nin stratejik maden haritasını genişletti. Bölgedeki çalışmalar, önemli bir rezervin varlığına işaret ediyor.

Enerji sektöründen savunma sanayiine, batarya üretiminden akıllı telefonlara birçok alanda hayati öneme sahip olan 'nadir toprak elementleri' son yıllarda dünyanın dikkatini çekiyor. Geçtiğimiz haftalarda Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementlerine sahip yatağın Eskişehir'de keşfedildiği açıklanmıştı. Benzer çalışmalar, Malatya'nın Kuluncak ilçesinde de yürütülüyor.

"NET BİR REZERV AÇIKLAMASI YOK AMA..."

Jeoloji Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilcisi Mehmet Yunus Gülmez, Kuluncak'ta büyük çaplı nadir toprak elementi rezervinin olduğunu söyledi. Gülmez, "Resmî açıklamalarda dünyanın en büyük ikinci büyük rezervinin Eskişehir'de olduğu belirtildi. Bunun haricinde şehrimizde Malatya'nın Kuluncak ilçesinde de yapılan çalışmalarda büyük bir rezerv keşfi söz konusu. Bununla ilgili net bir rezerv açıklaması yok ama yapılan çalışmalar aksinin söz konusu olmadığını gösteriyor. Bununla ilgili yapılan çalışmalar Enerji Bakanlığı bünyesinde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yapıldı" dedi.

ALINAN ÖRNEKLER İNCELENDİ

Kuluncak bölgesinde 2020 yılında çalışma yapıldığını belirten Gülmez, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu bünyesinde faaliyetler burada devam etti. 2020-21-22 yıllarında arazi çalışması yapıldı. Bu arazi çalışmalarında alınan örnekler incelemeye tabi tutuldu. Bu bölgede yeniden bir arazi çalışması başlayacak" şeklinde konuştu.

ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLAYACAK

Nadir toprak elementleri işletmesinin Malatya dışına kurulacağı yönünde açıklamada bulunan Gülmez, "Bu konuyu ilk haberleştirdiğimiz dönemde benim tek bir amacım vardı: Bir kamuoyu oluşturmak ve bu tesisi Malatya sınırları içinde yapılmasını sağlamak, bürokratların, siyasilerin konuyla ilgili adım atmasını beklemek. Ama duyumlarımız ve tahminimiz bu işletmenin Malatya sınırları içinde yapılmayacağı yönünde. Bu çalışmalar yeniden başlayacak. Kuluncak Malatya'nın bir ilçesi. Burada çok fazla yeraltı zenginliği söz konusu. Nadir toprak elementlerinin işletmesi riskli ve tabii biraz ayrıntılı. Bununla ilgili çok fazla teknolojiye sahip değiliz. O yüzden ilk pilot tesis Eskişehir'de kurulan tesis. Bununla ilgili ülkeler arası bakanlık seviyelerinde anlaşmalar var" dedi.

"7 TANE NADİR TOPRAK ELEMENTİ VAR"

MTA'nın 2019 faaliyet raporunda Malatya'nın Kuluncak ilçesinde yer alan madenlerin belirtildiğini ifade eden Gülmez, "Bunlar mahrem bilgiler değil. 7 tane nadir toprak elementi var. Hepsi birbirinden önemli değil. Bu arz-talep meselesi. Gelecekte hangi teknolojide hangileri işe yarayacak? Bunlar önemli. Bu cevherler enerji sektöründe savunma teknolojisine kadar kullanılabilecek nitelikte özelliğe sahip. Zamanla ilerleyen teknolojiyle de daha farklı alanlarda da kullanılma müsait elementler" diye konuştu.

