UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında sahasında Union Saint-Gilloise karşısında istediği sonucu alamayan Galatasaray, Belçika temsilcileriyle yaptığı 9'uncu müsabakada da galibiyet elde edemedi. Union SG'nin deplasmanda temsilcimizi 1-0 mağlup etmesi Belçika basınında geniş yankı buldu. Gazeteler, Brüksel ekibinin tarihi bir zafer elde ettiğini belirtti.

Galatasaray, konuk ettiği Belçika ekibi Union Saint-Gilloise takımına 1-0 mağlup oldu ve sahasındaki 33 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Bu sonuçla 5-1 kaybedilen Eintracht Frankfurt maçının ardından Devler Ligi'nde ikinci mağlubiyetini alan sarı kırmızılılar, 9 puanda kaldı. Konuk ekip ise ikinci galibiyetini alarak 6 puana yükseldi. Union SG’nin galibiyeti Belçika spor medyasında geniş yankı buldu. Atılan manşetler, Türkiye’de tartışmaya neden olurken; Belçika basını zaferi “tarihi” olarak nitelendirdi.

LESOİR: UNION, GALATASARAY'I GÜZEL BİR GALİBİYETLE GEÇTİ

Lesoir gazetesi, Union SG’nin deplasmanda aldığı galibiyeti övgüyle aktararak takımın Avrupa yolculuğunda önemli bir adım attığını belirtti.

DHNET: TARİHİ BİR ZAFER

DHnet, Brüksel ekibinin “Avrupa hayalini canlı tutan tarihi bir zafer” elde ettiğini yazdı ve galibiyetin önemine dikkat çekti.

7SUR7: DEVASA BİR BAŞARI!

7sur7, Union SG’nin Türkiye’de aldığı galibiyeti “devasa başarı” olarak nitelerken, Galatasaray’ın uzun süredir devam eden iç saha serisinin Promise David’in golüyle sona erdiğini hatırlattı.

RTL: UNION BAŞARDI!

RTL, Union SG’nin Türkiye’ye puan toplamak için geldiğini ve sergilediği sağlam futbolla herkesi şaşırtarak 1-0 kazandığını vurguladı.

RTBF: GALATASARAY'I DEVİREN UNION SG

RTBF, zorlukların üstesinden gelen Union SG oyuncularının Galatasaray’ı yenerek Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci zaferini elde ettiğini belirten bir başlık attı.

HLN: UNION SG CADI KAZANINDAN ÇIKTI

HLN, atmosferi “cadı kazanı” olarak nitelediği İstanbul deplasmanından Promise David’in golüyle zafer çıkaran Union SG’nin maç sonunda taraftarları susturduğunu yazdı.

DE MORGEN: 50 BİN TÜRK'Ü SUSTURDULAR

De Morgen, Union Saint-Gilloise’nin 0-1’lik galibiyetini öne çıkararak Promise David’in golü sayesinde statta büyük sessizlik yaşandığını aktardı.

HBVL: DAVID'DEN SELAMLAR

HBVL ise “Galatasaray cehenneminde ikinci Şampiyonlar Ligi zaferi” ifadelerini kullanarak Union SG'nin başarısını manşete taşıdı.

