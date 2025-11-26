İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Onurkent Mahallesi'nde akşam saatlerinde 5 kişilik grup, market sahibine hayatının şokunu yaşattı.

Markete gelen 5 kişiden ikisi içeri girerek ürün almaya başlarken diğer 3 kişi ise dışarıda bekledi. Alışverişi yapanlar, temassız kartla ödeme yapacaklarını söyleyerek kartı tezgaha bıraktı.

Kasiyerin meşgul olmasını fırsat bilen 3 kişi 300 liralık ürünü alıp marketten kaçarak uzaklaştı.

Market sahibi Turan Koç, yaşananları şöyle anlattı:

5 kişi geliyorlar. İkisi içeri girip alışveriş yapıyor, dışarıda 3 kişi daha var. İçeridekiler beni oyalarken dışarıdakiler meyve falan da çalmışlar, sonradan fark ettim. Kartı okutur gibi yapıp kartı masaya bırakıp kaçtılar. Ne olduğunu anlayamadım, peşlerinden koştum ama 5 kişi oldukları için kaçtılar. Şok oldum, daha önce hiç başıma gelmemişti. Gençlerin böyle şeyler yapması gerçekten çok üzücü. Biz emeğimizle çalışıyoruz, gelip esnafı kandırmaları çok zoruma gitti. Karakola gidip şikayetçi oldum, görüntüleri de teslim ettim.