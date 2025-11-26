Star TV’nin heyecanla takip edilen dizisi Sahipsizler, izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. 2. sezonu devam eden dizinin final yapıp yapmayacağı konusu tartışılmaya başladı. Sahipsizler kaçıncı bölümde final olacak, final ne zaman soruları izleyenlerin gündeminde yerini aldı.

Sahipsizler kaçıncı bölümde final olacak, final ne zaman sorgulanıyor. Dizinin yapım ekibi ise sosyal medyada ve resmi kanallarda gelen iddiaları destekleyecek bir açıklamada henüz bulunmadı.

SAHİPSİZLER KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sahipsizler’in izleyicileri, dizinin ne zaman biteceğini merak ediyor. Yapım ekibinden gelen bilgilere göre dizinin final bölümü hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı. İkinci sezonu devam eden Sahipsizler yeni bölümleri ile ekranlara gelmeye devam ediyor.

SAHİPSİZLER FİNAL NE ZAMAN YAPACAK?

Geçtiğimiz sezon 18 Haziran’da sezon finali yapan dizi, ikinci sezonuyla ekranlarda. Yapımcılar, dizinin bitmeyeceğini ve yeni bölümlerin planlandığını duyurdu. Sahipsizler’in finali için kesin bir tarih henüz belirtilmedi.

SAHİPSİZLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Samet’in “Annem yaşıyor!” itirafı, Azize ve kardeşleri derinden etkiledi, bazı kardeşler Samet’e inanırken, bazıları onun yaşadığı travmanın etkisiyle hayal gördüğünü düşündü. Aras ve Bade, malların ele geçirilmesi durumunda aşiretin başına geçilecek olmasının farkına varıp, Devran’a stratejik bir hamle yaptılar. Devran ise aşiretin liderliği ile Azize’nin annesini kurtarma arasında zor bir tercih yapmak zorunda kaldı.

Melis’in geçirdiği kaza, Haşmet’in ilk kez kaybetme korkusunu hissetmesine yol açtı ve Cemo’yla evliliğe daha olumlu bakmasını sağladı. Yusuf, Bahar’a destek olacağına dair Firuze’ye söz verdi ancak Zeliha bu durumdan henüz haberdar değildi.

BETÜL TOKKAN

