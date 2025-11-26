Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya'nın 23. yeni bölümünü merakla bekleyen izleyiciler, "Eşref Rüya 23. bölüm neden yok?" soruyla internette aramalarına hız kazandırdı. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı dizi yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

Çarşamba günlerinin favori dizisi Eşref Rüya, 23. bölümünün YouTube'da neden yayınlanmadığı konusu hakkında araştırılma yapılmaya başlandı.

Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Eşref Rüya 23. bölümü 26 Kasım 2025 Çarşamba günü izleyici karşısına çıkacak.

Eşref Rüya 23. bölüm neden yok? Yayın tarihi gündemde

EŞREF RÜYA 23. BÖLÜM NEDEN YOK?

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya’nın 23. yeni bölümü sadece Amazon Prime Video'ya yayınlanmaktadır. Eşref Rüya, her Çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de seyirciyle buluşuyor.

Eşref Rüya dizisinin bölümleri YouTube'da yer almamaktadır. Bunun yerine Amazon Prime Video'da paylaşılmaktadır.

EŞREF RÜYA 23. BÖLÜM ÖZETİ

Eşref'in darbesiyle sarsılan Kadir, İhtiyar'a verdiği sözü tutmak için hazırlıklara başlarken Dinçer'i tehlikeye sürükler. Bu durum Eşref'in gizli hayranının hayatta olduğunu öğrenip Dinçer'le yüzleşmesine zemin hazırlamıştır.

Etkileyici konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor.

