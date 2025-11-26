Erzurum'da bir şahıs arabasındaki 2 kişiyi bıçakladıktan sonra yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine adrese giden sağlıkçılar yaralıları hastaneye kaldırırken zanlı ise kısa sürede yakalandı.

Olay Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi Nenehatun Siteleri arkasında, otomobilin içinde yaşandı. Arabada oturdukları öğrenilen 3 kişi arasında tartışma başladı. Sonrasında bıçaklı kavgaya dönen olayda 2 kişi hastanelik oldu.

Erzurumda dehşet! Arabanın içinde bıçaklandılar

BIÇAKLAYIP KAÇTI

Kavga sırasında 2 kişi göğsünden ve vücutlarının çeşitli bölgelerinden bıçaklanarak yaralandı. Şüpheli Kemal K.'nin ise yaşanan arbede sırasında elinden yaralandığı öğrenildi.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Olay sonrası yaya olarak araçtan kaçan şüpheli Kemal K., bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

SEVDA KİLİÇ

Haberle İlgili Daha Fazlası