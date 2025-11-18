İstanbul'da cinayet! Yeğenini bıçaklayarak öldürdü
İstanbul Sarıyer'de geçtiğimiz gün meydana gelen olayda U.D. (32), yeğeni Deniz İnan Şimşek'i (22) bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şahıs yakalandıktan sonra tutuklandı.
Olay 16 Kasım'da Sarıyer'e bağlı Pınar Mahallesi Hilal Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. U.D. (32) ile yeğeni Deniz İnan Şimşek (22) arasında tartışma çıktı.
DAYI YEĞENİNİ BIÇAKLADI
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, dayı U.D, yeğenini bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TALİHSİZ GENÇ HASTANEDE ÖLDÜ
Yaralanan Şimşek, sağlık ekiplerince Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şimşek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
SAKLANDIĞI YERDE YAKALANDI
Şüpheli U.D, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda saklandığı adreste gözaltına alındı.
Çeşitli suçlardan 3 kaydı bulunduğu ve madde bağımlısı olması nedeniyle tedavi gördüğü belirlenen şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.