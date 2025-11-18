Bosna-Hersek 1'inci Ligi'nde hakemlik yapan Anis Kalajdzic, Mostar şehrinde kız arkadaşı Aldina Jahic'i (32) kafede vurarak öldürdü. Eski futbolcu Avdo Kalajdzic'in oğlu Kalajdzic, olayın ardından intihara teşebbüs etti. Silahı arızalanan Kalajdzic, kısa süre sonra gözaltına alındı.

Bosna-Hersek'in Mostar şehrinde feci bir olay meydana geldi. Futbol hakemi Anis Kalajdzic, kız arkadaşı Aldina Jahic'i kafede vurarak öldürdü. Olayın ardından Kalajdzic, kendi hayatına son vermeye çalıştı ancak silah arızalandı.

Anis Kalajdzic

İddialara göre; eski futbolcu Avdo Kalajdzic'in oğlu Kalajdzic, kız arkadaşını spor salonuna giderken pusuya düşürdü. Jahic, yardım için yakındaki bir kafeye sığındı ve polisi aradı. Ancak polis yetişmeden Kalajdzic, Jahic'i yakalayıp tabancayla bir el ateş etti. 32 yaşındaki Jahic, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yerel basına göre; Kalajdzic, hakemlik mesleğiyle ilgili aldığı tehditler nedeniyle bir ay önce silah edindi ve bunu kayıt altına aldı. Soruşturmaya yakın kaynaklar, cinayetin önceden planlanmış olabileceğini belirtti.

GÖKHAN KARATAS

Haberle İlgili Daha Fazlası