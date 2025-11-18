İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın imzasını taşıyan 'America' adlı altın klozet 18 Kasım’da New York’taki Sotheby’s Müzayede Evi tarafından satışa sunulacak. 18 ayar saf altından yapılan bu klozet, servet değeri taşıyor.

Dünyanın en eski ve en büyük müzayede evlerinden Sotheby’s, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın 'America' adlı 18 ayar altından yapılmış klozetini New York’ta açık artırmada satışa sunacağını açıkladı.

Cattelan’ın tamamen işlevsel tasarlanan 101 kilogramlık altın klozeti, ilk kez sergilendiği Guggenheim Müzesi’nde büyük ilgi görmüş ve servet, ayrıcalık ve eşitsizlik temalarına yaptığı göndermeler nedeniyle geniş yankı uyandırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

Müzayede evi, eserin başlangıç fiyatının satış anındaki altın değerine göre belirleneceğini açıkladı. Buna göre, eserin yaklaşık 10 milyon dolar başlangıç fiyatıyla açık artırmaya çıkması bekleniyor.

Sotheby’s yetkilileri, Cattelan’ın 2016 yılında üç adet altın klozet ürettiğini kaydetti. Klozet, müzayede öncesinde New York’taki Breuer Binası’nda bir banyoda sergilenecek.

