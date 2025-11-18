İngiltere’nin Manchester şehrinde şiddetli göğüs ağrısıyla hastaneye başvuran 47 yaşındaki Paula Ivers, ‘hazımsızlık’ ve 'reflü' teşhisi konularak eve gönderildi. Doktora gittikten 3 gün sonra evinde baygın halde bulunan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan otopside 3 çocuk annesinin aort damarının yırtıldığı ve bu yüzden kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

Manchester’ın Tameside bölgesinde 8 Mart 2024’te yaşanan acı olayda, 47 yaşındaki Paula Ivers şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle acil servise başvurdu. Yapılan bir dizi tahlilin ardından doktorlar, kadının ağrılarının ‘hazımsızlık’ ve ‘reflü’ sebebiyle olduğunu, kalple hiçbir ilgisi olmadığını söyledi.

EVE GÖNDERİLDİKTEN 3 GÜN SONRA FENALAŞTI

Aynı zamanda hemşire olan Ivers, birkaç mide ilacıyla gönderildikten 3 gün sonra evinde aniden yere yığıldı.

Paula Ivers

BAYGIN HALDE BULUNDU

Küçük kızı tarafından yatak odasında baygın halde bulunan kadın, acil olarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 3 çocuk annesi hayatını kaybetti.

AORT DAMARI YIRTILMIŞ

Ölümün ardından yapılan otopside, kadının ağrısının insan vücudundaki en büyük atardamar olan ve oksijenli kanı kalbin sol karıncığından vücudun geri kalanına taşıyan aorttaki bir yırtıktan kaynaklandığını tespit edildi. Bu hasar ise Ivers’ın kalp krizi geçirmesine sebep oldu.

SONUÇLARI İNCELEDİ AMA KADINI MUAYENE ETMEDİ

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu hastanede acil tıp uzmanı olan Dr. Osama Ahmed'in EKG sonuçlarını incelediği ancak Ivers'ı muayene etmediği ortaya çıktı.

Öte yandan Ivers’ın babasının da 40'lı yaşlarında kalp rahatsızlığından öldüğü belirtildi. Kendisi gibi hemşire olan kız kardeşi Lesley, Paula’nın hayatını adadığı kurum tarafından hayal kırıklığına uğratıldığını söyledi.

"HERHANGİ BİR ANORMAL BULGU YOKTU"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Paula’nın eşi ise şokta olduklarını belirterek, “Yapılan incelemede EKG ve göğüs röntgenlerinde herhangi bir anormal bulguya rastlanmamış, değerlerinin 'normal aralıkta' olduğu söylenmişti.” İfadelerinde bulundu.

ZEYNEP ERDİVANLİ

