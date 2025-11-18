Kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki çeyreğe göre %2,1 oranında azalarak eylül itibarıyla 165,8 milyar dolara geriledi. Bu rakama uzun vadeli olup da vadesine 1 yıl veya daha az kalan 59 milyar dolarlık borç da eklenince, önümüzdeki bir yıl içinde ödenmesi gereken dış borçların toplamı 224,8 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2025 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki çeyreğe göre %2,1 oranında azalarak 165,8 milyar dolar oldu.

1 YIL İÇİNDE ÖDENMESİ GEREKEN DIŞ BORÇ

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 224,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası açıkladı! İşte Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gereken dış borç

BANKALAR KAYNAKLI DIŞ BORÇ

Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki çeyreğe göre %1,2 oranında azalarak 72,8 milyar dolar olurken, Merkez Bankası yükümlülükleri %5,4 oranında azalarak 27,8 milyar dolar oldu.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki çeyreğe göre %10,6 oranında azalarak 9,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı %2,2 oranında azalışla 19,5 milyar dolar oldu.

YABANCILARIN DÖBİZ HESABI

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı %0,3 oranında artışla 21 milyar dolar olurken, TL cinsinden mevduatları %2,5 oranında artarak 23 milyar dolar oldu.

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki çeyreğe göre %1,7 oranında azalarak 65,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler %2,8 oranında azalarak 59,6 milyar dolar olurken, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler %11,6 artarak 5,5 milyar dolar oldu.

BORCUN BÜYÜK BÖLÜMÜ DÖVİZ ÜZERİNDEN

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, kısa vadeli dış borç stokunun %35,5’inin dolar, %26,7’sinin euro, %22,1’inin Türk lirası ve %15,7’sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Kalan vadeye göre KVDB stokunda, bankalar ve diğer sektörlerin kredi ve tahvil yükümlülükleri yaklaşık 66,2 milyar dolara yükselirken, yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’de yerleşik bankalardaki mevduat stoku ise yaklaşık 63,5 milyar dolara yükseldi.

