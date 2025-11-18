IQ Money, Türkiye'de yürütülen bir soruşturmayla gündeme geldi. Şirket hakkında yasa dışı bahis ve dolandırıcılığa aracılık ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Operasyon kapsamında 26 kişi gözaltına alındı. Peki, IQ Money nedir, neden gündeme geldi? İşte tüm ayrıntılar...

İstanbul merkezli yürütülen ve Türkiye gündemine oturan organize suç soruşturması, mobil ödeme ve finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.'yi mercek altına aldı.

Şirket, "yasa dışı bahis" ve "nitelikli dolandırıcılık" gibi suçlarla gündeme gelen IQ Money soruşturmasında detaylar merak konusu haline geldi.

IQ Money nedir, neden gündeme geldi?

IQ Money, kısa süre önce Türkiye'de gündeme gelen ve hakkında yasa dışı bahis ile dolandırıcılığa aracılık iddiaları bulunan bir platformdur.

Şirketin faaliyetleri ve işlemleri, yürütülen soruşturma kapsamında yetkililer tarafından incelenmektedir. Soruşturma kapsamında 26 şüpheli gözaltına alınmıştır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Ayrıca POS hizmetleri kapsamında usulsüz sözleşme süreçleri yürütüldüğü, yüksek riskli ve tekrarlayıcı POS işlemlerinin yoğunlaştığı, üye iş yeri kabul süreçlerinde risk kontrol mekanizmalarının bilinçli şekilde devre dışı bırakıldığı değerlendirilmiştir. Bu uygunsuzlukların tamamının yasa dışı bahis döngüsü ve dolandırıcılık şikayetleriyle birebir örtüştüğü görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

