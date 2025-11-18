Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcının verileri ele geçirildi. Siber güvenlik kaynakları, 1,3 milyar şifre ve milyarlarca e-posta kaydının hacker toplulukları tarafından çevrimiçi ortama yayıldığını doğruladı.

Dijital güvenlik dünyası, bugüne kadar görülmemiş büyüklükte bir veri sızıntısıyla karşı karşıya. Tahmini 1 milyar 300 milyon şifre ve 2 milyar e-posta adresi, siber suçlular tarafından çevrimiçi ortama yayıldı.

Kullanıcıların bilgilerinin ele geçirilip geçirilmediğini takip eden Have I Been Pwned (HIBP), sızıntının büyüklüğünü doğruladı.

Güvenlik ihlali yüzünden 1.300.000.000 şifre ve 2.000.000.000 e-posta adresi çevrimiçi olarak sızdırıldı.

BU KADAR BÜYÜK BİR İHLAL GÖRMEDİK

HIBP CEO’su Troy Hunt, veri setinin boyutunu “şimdiye kadarki en büyük ihlalin neredeyse üç katı” olarak tanımladı. Hunt, acil uyarı yaparak şunları söyledi:

"Etkilenen herkes şifrelerini hemen değiştirmeli."

Sızan şifrelerin 625 milyonunun daha önce hiçbir ihlalde görülmediği de tespit edildi.

Hunt ayrıca, “2 milyar e-posta adresi” ifadesinin abartılı bulunmaması gerektiğini, rakamların tamamen gerçek boyutu yansıttığını söyledi.

KULLANICILAR İÇİN ACİL UYARI: ŞİFRELERİ DEĞİŞTİRİN

HIBP, etkilenen herkesin platformun ücretsiz kontrol aracına girerek şifre ve e-posta adreslerinin listede olup olmadığını görebileceğini duyurdu.

Sızıntı, kullanıcıların kimlik bilgilerinin ele geçirilmesinden bir aydan kısa süre sonra meydana geldi. O olayda 183 milyon hesap verisi çalınmıştı.

SIZINTININ KAYNAĞI: "INFOSTEALER" KÖTÜ AMAÇLI YAZILIMLARI

Uzmanlara göre veri hazinesi, “infostealer” olarak bilinen kötü amaçlı yazılımlarla enfekte bilgisayarlardan sızdırıldı.

Yazılımlar, kullanıcıların bir internet sitesine giriş yaptığı anda kullanıcı adı ve şifreleri otomatik olarak kaydediyor.

Verilerin bir bölümü, Telegram, sosyal medya platformları ve çeşitli forumlarda kolayca erişilebilir hale getirildi.

BİLGİLERİN SIZDIRILIP SIZDIRILMADIĞI NASIL KONTROL EDİLİR?

HIBP'nin kontrol paneli üzerinden kullanıcılar, e-posta adreslerinin herhangi bir veri ihlalinde görünüp görünmediğini, aynı adresle açılmış diğer hesapların sızdırılıp sızdırılmadığını, “Stealer Logs” olarak bilinen hırsız günlüklerine düşen kayıtların bulunup bulunmadığını ve kullandıkları şifrelerin geçmiş ihlallerde yer alıp almadığını görebiliyor. Panelde ayrıca ad, konum ve hesaba bağlı diğer kişisel bilgilerin de sızıntıya dahil edilip edilmediği görüntülenebiliyor.

HACKER EKOSİSTEMİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Siber güvenlik firması Synthient ile çalışan ABD’li bir üniversite öğrencisi, 23 milyar satırlık veriyi tarayarak bir gün içinde 600 milyon çalıntı bilgi paylaşıldığını tespit etti.

MÜZEYYEN BIYIK

