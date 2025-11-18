AJet, yurt içi uçuşlarda yüzde 30 indirim kampanyası başlattı. Bugün satışa çıkan ve 20 Kasım gün sonuna kadar satışı devam edecek olan biletler, 2 Şubat–15 Mart 2026 tarihleri arasında haftanın 3 günü yapılacak seyahatlerde kullanılabilecek. İşte detaylar..

AJet, yur içi uçuşlara özel yeni bir indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 2 Şubat–15 Mart 2026 tarihleri arasında salı, çarşamba, perşembe günleri yapılacak seyahatlerde biletler yüzde 30 indirimli olacak.

BİLET SATIŞA ÇIKTI

Yüzde 30 indirimli biletler, 18 Kasım 2025 tarihinde saat 11.00’den 20 Kasım 2025 saat 23.59’a kadar sadece AJet Mobil Uygulaması üzerinden satışta olacak.

FLEX VE PREMIUM BİLETLERDE DE GEÇERLİ

Kampanya ile alınan biletler, 2 Şubat–15 Mart 2026 tarihleri arasında haftanın 3 günü (salı, çarşamba, perşembe) yapılacak tüm yurt içi seyahatlerde kullanılabilecek. Kampanya, ‘Basic’ biletlerin yanı sıra ‘Flex’ ve ‘Premium’ biletlerde de ek yüzde 30 indirim sağlayacak.

MESUT ŞAHİN

