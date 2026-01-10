Rapçi Blok3 olarak tanınan Hakan Aydın ile şarkıcı Demet Akalın arasında yaşanan tartışma giderek sertleşti. Blok3’ün, “Yakalayamaması normal. Benim teyzemdir kendisi.” şeklindeki açıklamasına Demet Akalın’dan, “Saygısız, terbiyesiz” ifadeleriyle karşılık geldi.

Şarkıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Blok3, müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve açıklamalarıyla da gündemde yer alıyor. Spotify Türkiye verilerine göre 2025 yılında Türkiye’de en çok dinlenen şarkıcı olduğu açıklanan rapçi, son dönemde “bot basma (şarkıların dinlenme sayısını yapay şekilde artırma)” iddialarıyla da tartışmaların odağında bulunuyor.

Tartışmanın fitilini ateşleyen isim ise Demet Akalın oldu. 53 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Spotify listelerinde manipülasyon yapıldığı iddialarını gündeme getirerek, Ebo’nun kendisini dinlenme listelerinden indirdiğini öne sürdü. Akalın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ebo yazın bir gün telefon açtı, ‘Ablayı yarın listenin zirvesinden indireceğiz’ dedi” ifadelerini kullandı.

BLOK3: TEYZEMDİR KENDİSİ

Akalın’ın bu sözlerine Blok3’ten cevap gecikmedi. 2. Sayfa’da yer alan habere göre ünlü rapçi, kendisine yöneltilen eleştirilere sert ifadelerle karşılık verdi. Blok3, “Cevap vermek bana yakışmaz çünkü annemden büyük, anneannemle falan aynı yaşta. Yani yakalayamaması normal. Benim teyzemdir kendisi. Ben de saygıyla karşılıyorum. Aylar önce ben onu düşürdüm. Konuşulmak için bana laf atmak zorunda. Ben de ona istediği son bir primini vereyim teyzemin. Teyzem ne derse odur” şeklinde konuştu.

Blok3 Demet Akalına ‘teyze’ dedi, ortalık karıştı: Terbiyesiz!

DEMET AKALIN: SAYGISIZ, TERBİYESİZ

Bu açıklamalar Demet Akalın’ı adeta çileden çıkardı. Akalın, Instagram hesabından Blok3’e sert sözlerle karşılık vererek, “Saygısız ve terbiyesiz… Benim sizin gibi ne botum ne de fake takipçim var. 30 seneyi göreceksin sen. Güldürme beni, utan” ifadelerini kullandı.

Blok3 Demet Akalına ‘teyze’ dedi, ortalık karıştı: Terbiyesiz!

İki isim arasındaki polemiğin önümüzdeki günlerde de devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası