Balıkçılar, tezgahlarda fiyatların yüksek olmasına tepki gösterdi. Hamsinin kasasını 200-300 TL'ye sattıklarını belirten balıkçılar, tezgahlarda kilosunun 200 liraya satılmasına sitem etti. Balıkesir'de bazı balıkçılar duruma tepki göstermek için kasa kasa hamsiyi halka ücretsiz dağıttı.

Balıkçılar, hamsi kasasını 200-300 TL arasında sattıklarını belirterek, buna rağmen Bandırma'daki tezgâhlarda hamsi balığın kilosunun 200 TL'ye satılmasına tepki gösterdi. "Halk ucuz balık yesin" diyerek ücretsiz dağıtım yapan balıkçılar, fiyatların tüketiciyi zorladığını vurguladı.

İKİ İLÇE ARASINDA 120 TL FARK VAR

Bandırma'da kilogram fiyatı 200 TL olan hamsinin, Bursa'nın Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde 80 TL'ye satıldığını hatırlatan vatandaşlar, aynı ürünün farklı bölgelerde bu kadar değişken fiyatlarla sunulmasını eleştirerek fiyatların denetlenmesini istedi.

Bunun adı resmen fırsatçılık! Kilosunu 200 liraya sattıkları hamsinin kasasını bakın kaça alıyorlar

ÜCRETSİZ BALIĞA YOĞUN İLGİ

Balık fiyatlarının yüksekliğinden şikâyet eden Bandırmalı vatandaşlar, özellikle hamsi gibi halkın sık tükettiği balıkların daha uygun fiyatlardan satışa sunulmasını talep etti. Balıkçıların yaptığı ücretsiz dağıtım, bölge halkından yoğun ilgi gördü.

FİYAT FARKLARI İNCELENMELİ

Balıkçıların tepkisi, bölgesel fiyat farklılıklarının yeniden gündeme gelmesine neden olurken, tüketiciler yetkililerin denetimleri artırmasını bekliyor.

MESUT ŞAHİN

