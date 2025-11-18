Burdur'da bulunan ve kurumadan önce bölge halkının geçim kaynağı olan Karataş Gölü'nde geriye şimdilerde sadece kurumuş toprak kaldı. Yüzlerce kuş türüne de ev sahipliği yapan göl kuraklığa yenik düştü.

Karamanlı ilçesinde bulunan Karataş Gölü, bağlantılı olduğu kaynak ve akarsularla birlikte 12 çeşit balık türüne ev sahipliği yapıyordu. Birçok kuş türü için hayati önem taşıyan gölde, 122 çeşit kuş türünün yaşadığı biliniyordu.

GERİYE KURUMUŞ TOPRAKLAR KALDI

Çevresinde çok sayıda flamingo, boz kaz, karabatak, angıt, ördek türleri ve kıyı kuşuna ev sahipliği yapan göl, son yıllarda kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Çevre köyde yaşayanlar için geçim kaynağı olan gölden geriye şimdilerde sadece kurumuş toprak kaldı.

"BİZİM İÇİN GELİR KAYNAĞIYDI"

Karataş Gölü'nün yanında bulunan Mürseller köyünde yaşayan Osman Akın (56), gölün sularının olduğu günleri bildiğini belirterek, "Göl çok doluydu. 15 yıl balıkçılık yaptım. Burada sazan, levrek balıkları vardı. Onların avcılığını yaptım. Aynı zamanda gölde ördek, kaz, Sakarmeke gibi kuşlarda boldu. Hepsi çoktu ama şimdilerde kurudu. Göl 2-3 yıl içerisinde kurudu. Kuraklık oldu, toprak yarıldı. Şimdi balıkların olduğu yerde hayvanlar geziyor. Çok üzgünüz göl kuruduğu için. Göl 50-100 kişiye ekmek parası çıkartıyordu. Çevre göllerden gelerek burada çalışanlar oluyordu. Eskiden buralar çok iyiydi. Göl etraftaki köyler için gelir kaynağıydı. Şimdi sadece hayvanlar otluyor. Onlar haricinde de hiçbir canlı yok. Kurak bir bölge oldu" dedi.



