Ünlüler takımı güçleniyor… Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın Survivor’da!
Survivor 2026 kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor. Bu sene, All Star & Ünlüler formatında gerçekleştirilecek yarışmaya birbirinden ünlü isimler katılacak. Acun Ilıcalı, programın katılımcılarını tek tek açıklayarak meraklı bekleyişi sürdürmeye devam ediyor. Son olarak, Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın yarışma kadrosuna katıldı.
Dün voleybol efsanesi Meryem Boz’un adının duyurulmasının ardından, bugün Yeşilçam’ın usta ismi Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın’ın Survivor’da yer alacağı açıklandı.
ACUN ILICALI: MURAT ARKIN’A BAŞARILAR DİLİYORUM
Acun Ilıcalı, sosyal medya paylaşımında, “Değerli Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Gönülden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
SURVIVOR 2026 KADROSU BELLİ OLUYOR
Ünlüler takımında Bayhan, Keremcem, Dilan Çıtak, Mert Nobre, Serhan Onat ve Meryem Boz’un isimleri daha önce açıklanmıştı. Bugün yapılan duyuru ile Murat Arkın da Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna katılan isimler arasına eklendi.
