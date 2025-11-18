Survivor 2026 kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor. Bu sene, All Star & Ünlüler formatında gerçekleştirilecek yarışmaya birbirinden ünlü isimler katılacak. Acun Ilıcalı, programın katılımcılarını tek tek açıklayarak meraklı bekleyişi sürdürmeye devam ediyor. Son olarak, Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın yarışma kadrosuna katıldı.

Dün voleybol efsanesi Meryem Boz’un adının duyurulmasının ardından, bugün Yeşilçam’ın usta ismi Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın’ın Survivor’da yer alacağı açıklandı.

Murat Arkın - Cüneyt Arkın

ACUN ILICALI: MURAT ARKIN’A BAŞARILAR DİLİYORUM

Acun Ilıcalı, sosyal medya paylaşımında, “Değerli Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Gönülden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı, Murat Arkın'ın Survivor 2026'da yarışacağını duyurdu.

SURVIVOR 2026 KADROSU BELLİ OLUYOR

Ünlüler takımında Bayhan, Keremcem, Dilan Çıtak, Mert Nobre, Serhan Onat ve Meryem Boz’un isimleri daha önce açıklanmıştı. Bugün yapılan duyuru ile Murat Arkın da Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna katılan isimler arasına eklendi.

MELİN ÖZTÜRK

