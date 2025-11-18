Yapay zekâda trilyonlarca dolarlık yatırımlar, dev veri merkezleri ve çip talebi, büyük bir ekosistem oluşturdu. Borsalarda bu yıl yaşanan yapay zekâ rallisi ile NVIDIA %35 değer kazandı. Ancak teknoloji şirketlerinin fazla borçlanması ve yapay zekâ çiplerinin değer kaybetmesi, hisselerdeki ralliyi sorgulatmaya başladı. Küresel piyasalar, yarın açıklanacak NVIDIA bilançosunun beklentileri ne ölçüde karşılayacağına odaklandı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Dünya piyasalarında yapay zekâ destekli borsa fiyatlamalarına bir süredir şüphe ile yaklaşılırken, dikkatler yarın açıklanacak Nvidia bilançosuna çevrildi.

Öncesinde Wall Street endeksleri yeni haftaya negatif başlangıç ​​yaptı. Piyasalarda riskten kaçınma tutumunun yaygınlaşmasıyla birlikte Dow Jones Endeksi %-1,18, S&P 500 endeksi %-0,92ve Nasdaq teknoloji endeksi de %-0,84 değer kaybetti.

Analistler, yatırımcıların bu haftaki iki önemli olaya kilitlendiğini belirterek, “Yapay zekâ patlamasının yıldızı Nvidia çarşamba günü bilanço açıklayacak. Perşembe günü ise uzun süredir ertelenen eylül ayı istihdam raporu yayınlanacak. Öncesinde artan gerginlik nedeniyle piyasalar stres altında” diye konuşuyor.,

ZİRVEDEN %12 GERİLEDİ

Son 1 aylık süreçte 212,19 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Nvidia, dünkü kapanışını 186,60 dolardan gerçekleştirdi. Böylece hisseler, zirveden %-12 oranında geriledi. Bu süreçte 5 trilyon doları aşan Nvidia’nın piyasa değeri ise 4,53 trilyon dolara geriledi. Şirket, bu yıl yapay zekâ destekli gerçekleşen piyasa yükselişinin gücü hakkındaki tartışmaların merkezinde yer alıyor.

Öte yandan teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi de ekim sonunda 24.019 ile rekor seviyeye ulaşmasından bu yana yaklaşık %5,5 değer kaybetti ve son kapanışını 22.708’den yaptı.

YAPAY ZEKÂ TEMELİ SAĞLAM MI?

Büyük teknoloji şirketlerinin borçlanma araçlarına daha fazla başvurması ve yapay zekâ çiplerinin değer kaybetmesi sebebiyle “yapay zekâ” temelinin sağlamlığı konusunda endişeler arttı.

Yatırımcıların, yapay zekâ ticaretinin istikrarlı bir temelde olup olmadığını sorguladığını aktaran analistler, “Aynı zamanda piyasalar, FED'in aralık ayındaki politika toplantısında faiz indirim döngüsünü durdurup durdurmayacağını da anlamaya çalışıyor” görüşünü dile getiriyor.

DOT-COM BENZETMESİ

Yapı Kredi tarafından yapılan analizde de son aylarda yapay zekâ sektörünün ‘’yüksek değerlemede" olup olmadığı tartışmasının Wall Street’i ve teknoloji camiasını böldüğü aktarılarak “Tartışmalar Dot-Com dönemine benzetiliyor. Yapay zekâ tarafında trilyonlarca dolarlık yatırımlar, dev veri merkezleri ve çip talebi, büyük ekosistem oluşturdu. Yatırımcılar, tartışmalarının arasında Nvidia’nın kazançlarına odaklanacaklar” denildi.

ABD’li çip üreticisinin yapay zekâ piyasası için bir öncü olarak görüldüğü de aktarılan analizde, olumlu sonuçların, sektörün aşırı değerli olduğuna dair artan endişeleri giderebileceği ifade edilerek “Eğer sonuçlar beklentiyi karşılamazsa teknoloji hisselerindeki düşüş ve kâr alma isteği hızlanabilir” görüşüne yer verildi.

