Türkiye’de Ocak-Ekim 2025 döneminde 27 adet Aston Martin, 22 adet Lamborghini, 21 adet Ferrari satışı gerçekleşti. Porsche satışları ise 942 adede ulaşırken, 4 markanın da satışlarını bu yıl artırması dikkatlerden kaçmadı. İşte ultra lüks segmentte en çok satan markalar…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Otomobil satışlarında bu yılın 10 aylık döneminde yaklaşık %11’lik artış yaşanırken, toplamda 833 bin 382 satış rakamına ulaşıldı. Pazarın neredeyse yüzde 83’ünü vergi oranları düşük A, B ve C segment araçlardan oluştu. C segmenti 465 bin 750 ve %55,9 pay ile ilk sırada yer aldı. Buna karşılık ultra lüks segment sınıfına giren araçlarda da bu yıl hareketlilik devam ediyor.

ULTRA LÜKS SEGMENT SATIŞLAR

Bu kategorideki otomobillerin ekim ayındaki satışlarına bakıldığında, Porsche 91 adet ile zirvede yer aldı. Onu 74 adet ile Lexus ve 17 adet ile Alpine takip etti.

Ekimde 11 adet Maserati satılırken; 4 Ferrari, 3 Lamborghini, 2 Aston Martin ve 1 Bentley satışı da dikkatlerden kaçmadı.

EN ÇOK SATAN 10 LÜKS MARKA

2025 yılının Ocak-Ekim döneminde ise ultra lüks segment satışları şöyle gerçekleşti:

1-Porsche: 942 adet

2-Lexus: 617 adet

3-Maserati: 159 adet

4-Alpine: 60 adet

5-Bentley: 29 adet

6-Aston Martin: 27 adet

7-Lamborghini: 22 adet

8-Ferrari: 21 adet

9-Hongqi: 17 adet

10-Jaguar: 17 adet

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

-Geçen yılın 10 aylık döneminde 907 adet olarak gerçekleşen Porsche satışları, bu yıl %3,85 artış gösterdi.

-Lexus satışları bu yıl, geçen senenin 2 adet altında kalarak “stabil” bir görünüm sergiledi.

-Geçen yıl ocak-ekim döneminde 219 adet satış gerçekleştiren Maserati’de bu yıl %27’lik düşüş dikkat çekiyor.

-Bu yılın ilk 10 ayında Ferrari satışları 1, Lamborghini 6 ve Aston Martin ise 17 adet artış gösterdi.

ÖMER FARUK BİNGÖL

