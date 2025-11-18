Konut kredilerinde en ucuz oran bu hafta da %2,69 olarak devam ederken, yüksek faize rağmen ekim ayında ipotekli satışlarda %11,5 artış yaşandı ve 23 bin 527 adet konutun satışı banka kredisi ile gerçekleşti. 18 Kasım 2025 itibarıyla en ucuz konut kredisi hangi bankalarda? 120 ay ve 60 ay vadede örnek ödeme planları ile 1 milyon ve 500 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL oldu? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre konut kredilerinin toplam hacmi 7 Kasım 2025 ile biten haftada 647,20 milyar TL oldu. Bu rakam, önceki haftaya göre konut kredisi hacminde yaklaşık 5 milyar liralık artışa işaret etti. Böylece önceki hafta yavaşlayan kredi hacminin, geçen hafta yeniden hızlanması dikkatlerden kaçmadı.

EN UCUZ KONUT KREDİLERİ

Bankalarca sunulan konut kredi oranlarına bakıldığında ise bu hafta da yeni bir düşüş gözlemlenmiyor. Uzun süredir %2,69’da seyreden “en ucuz konut kredisi faiz oranı” bu hafta da aynı seviyede bulunuyor.

18 Kasım 2025 itibarıyla en ucuz konut kredisi oranları şu şekilde sıralanıyor:

-Ziraat Bankası: %2,69

-Halkbank: %2,69

-Akbank: %2,69

-QNB: %2,69

-Vakıf Katılım: %2,74 (Kâr payı oranı)

-Albaraka: %2,75 (Kâr payı oranı)

-Yapı Kredi: %2,79

-Garanti BBVA: %2,79

(NOT: Bankaların internet sitelerinde ilan edilen oranlardır)

Kredili konut satışları faize takılmıyor! İşte 500 bin ve 1 milyon TL’nin geri ödemesi

1 MİLYON TL KREDİ/120 AY VADE

En ucuz kredi oranına göre 1 milyon TL konut kredisinin geri ödeme tablosu şöyle:

-Kredi Tutarı: 1 milyon TL

-Kredi Vadesi: 120 ay

-Kredi Oranı: %2,69

-Aylık taksit: 28 bin 60 TL

-Toplam geri ödeme: 3 milyon 395 bin 44 TL

500 BİN TL/60 AY VADE

En ucuz kredi oranına göre 500 bin TL konut kredisinin 60 ayda geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 500 bin TL

-Kredi Vadesi: 60 ay

-Kredi Oranı: %2,69

-Aylık taksit: 16 bin 884 TL

-Toplam geri ödeme: 1 milyon 29 bin 321 TL

KREDİLİ SATIŞLAR ARTIYOR

Türkiye genelinde konut satışları ekimde, geçen yılın aynı ayına göre %0,5 gerilemiş ve 164 bin 306 adet olarak gerçekleşmişti. Ekim ayında kredi kullanarak gerçekleşen konut satışları ise yüksek faize rağmen %11,5 yükselerek 23 bin 527 adet olmuştu. Toplam konut satışları içinde ipotekli (kredili) satışların payı ise %14,3’ü bulmuştu.

MESUT ŞAHİN

Haberle İlgili Daha Fazlası