Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM), özel yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi ve yeteneklerini geliştirmesi için oldukça önemlidir. 2026 yılı BİLSEM sınav tarihleri, binlerce öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor.

MEB, 2025-2026 Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme takvimini paylaştı.

Ön değerlendirme sınavları tamamlanmasıyla beraber, belirlenen puanı geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirme gerçekleştirecek. Peki, 2026 yılı BİLSEM sınavı ne zaman, başvurular başladı mı? İşte tüm ayrıntılar...

BİLSEM sınavı ne zaman, başvurular başladı mı? MEB duyurdu

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN, BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

MEB, BİLSEM 2025-2026 ön değerlendirme sınav takvimini açıkladı. Buna göre sınavlar 15 Aralık 2025 – 20 Şubat 2026 tarihleri arasındadır. Sonuçlar ise 27 Şubat 2026 tarihinde açıklanacak.

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2025-2026 BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzunu açıkladı.

Kılavuza göre, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarındaki değerlendirmeleri gerçekleştirecek.

14-20 Kasım 2025 tarihleri arasında, il tanılama komisyonları ilkokul yöneticileri, rehber öğretmenler ve sınıf öğretmenlerine özel yetenekli öğrenciler ile tanılama süreci hakkında bilgilendirme toplantıları düzenleyecek.

