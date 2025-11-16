ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) tamamlandı. Sabah saatlerinde başlayan sınavın ardından, adaylar ve yakınları "YDS sınavı saat kaçta bitti?" sorusuna cevap arıyor. İşte YDS/2'nin bitiş saati...

Yabancı dilde yeterli olduğunu belgelemek isteyen binlerce adayın katılımıyla gerçekleşen 2025 YDS/2 bugün sona erdi. Adayların sınav salonlarından ne zaman çıkacağı ve sınavın toplam süresi, özellikle kapıda bekleyen aileler tarafından araştırılıyor.

YDS SINAVI SAAT KAÇTA BİTTİ?

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-YDS/2), 16 Kasım Pazar günü yapılacağını duyurdu.

Bu gün gerçekleşen YDS sınavı saat 10:15’te başladı ve 13:15’te sona erdi.

2025 YDS 2 NE KADAR SÜRÜYOR, KAÇ SORU VAR?

Binlerce kişini katılım sağladığı YDS 2 sınavı 80 sorudan oluşuyor ve 180 dakika sürüyor.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı2025-YDS/2 sonuçları 5 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.

