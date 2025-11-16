TBMM bu hafta, milyonları ilgilendiren kritik düzenlemeleri görüşecek. Asgari ücrete bağlı olarak hesaplanan prime esas kazanç üst sınırının 7,5 katından 9 kata çıkarılması Meclis gündemindeki en önemli başlıklardan biri olacak. Ayrıca turizm, vakıflar, konaklama ve vergi kanunlarında değişiklik öngören teklifler Genel Kurul’da ele alınacak. Bu düzenlemeler hayata geçerse, hem çalışanlar hem işverenler için prim hesaplamaları değişecek.

Asgari ücrete bağlı olarak hesaplanan prime esas kazanç üst sınırında önemli bir değişikliğe gidiliyor. TBMM Genel Kurulu, bu hafta hem turizm ve vakıflara ilişkin düzenlemeleri hem de vergi kanunlarında yapılacak değişiklikleri ele alacak. Görüşülecek teklifler arasında, asgari ücretin 7,5 katı olarak uygulanan prim tavanının 9 kata çıkarılması yer alıyor. Düzenleme kabul edilirse, milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren prim tavanı yeni yıldan itibaren değişecek.

MECLİS'TE KRİTİK HAFTA

Genel Kurul, haftalık mesaisine 18 Kasım Salı günü başlayacak ve turizm, vakıflar, konaklama ile kültürel alanlarla ilgili kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek.

Teklifle, 6 Şubat depreminden etkilenen illerdeki seyahat acentelerinin aidat borçlarının silinmesi, belgesiz konaklama tesislerine ilan başına 25 bin lira ceza uygulanması ve Çanakkale’deki tarihi batık alanlarının koruma sınırlarının genişletilmesi öngörülüyor.

Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ait taşınmazların kira süreleri 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

PRİM TAVANI 9 KATA ÇIKACAK

Düzenlemenin en dikkat çeken maddesi, asgari ücretle bağlantılı prim tavanı. Prime esas kazanç üst sınırı mevcut uygulamada olduğu gibi 7,5 kat değil, 9 kat olarak belirlenecek.

Bu değişiklik, üst düzey ücret alan çalışanların ödeyeceği sigorta primleri ve ileride bağlanacak emekli maaşlarının hesaplamasını doğrudan etkileyecek.

Teklifte ayrıca, çeklerin ibraz sürelerine ilişkin geçici düzenlemenin 2028’e kadar uzatılması ve aydınlatma giderlerinin 2030'a kadar merkezi bütçeden karşılanması gibi maddeler de yer alıyor.

BÜTÇE VE KOMİSYON TOPLANTILARI

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18 Kasım Salı günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak. Daha önce iki kez ertelenen toplantıda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ise 2026 yılı bütçe görüşmelerini sürdürecek. Hafta boyunca İçişleri, Ulaştırma, Dışişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarının bütçeleri ele alınacak. Ayrıca güvenlik, istihbarat ve insan hakları alanlarında çalışan komisyonlar da gündemlerindeki başlıkları görüşmek üzere toplanacak.

