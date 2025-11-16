AİHM, mahkeme kararlarını yıllarca uygulamayan Yunanistan’ı yeniden mahkum etti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Yunanistan’ın Batı Trakya'daki Türk varlığına ilişkin bir mahkeme kararını yıllarca uygulamaması nedeniyle Atina’yı bir kez daha mahkum etti.

Türkler açısından yıllardır süren eğitim, din ve etnik kimlik sorunları çözülmezken, Atina yönetimi bu alanlarda iyileştirme yapmak yerine baskıları artırıyor.

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı öncesinde Batı Trakya’daki üç Türk azınlık ilkokulunun daha kapatıldığını duyurmuştu.

AİHM, Yunan makamlarının 2014 tarihli idari mahkeme kararını 2 yıldan uzun süre yerine getirmemesini adil yargılanma hakkının açık ihlali olarak değerlendirdi.

Yunanistan’ın ekonomik sıkıntı ve idari süreçlerin karmaşıklığı yönündeki savları reddedildi. Mahkeme, devletin mali sorunlarının hiçbir şekilde yargı kararlarının uygulanmamasına gerekçe olamayacağını ifade etti.

BATI TRAKYA'DA TÜRK AZINLIK OKULLARI YUNANİSTAN HÜKÜMETİ TARAFINDAN KAPATILIYOR

AİHM kararındaki tespitler, Batı Trakya Türk toplumunun uzun süredir dile getirdiği sorunları yeniden gündeme taşıdı. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, karar sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AİHM’nin bu son kararı ülkemiz Yunanistan’da hukukun üstünlüğünün sistematik ihlalini bir kez daha teyit etmiş oldu. Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslar üstü ve uluslararası kuruluşların son yıllardaki raporlarında da bu olumsuz durum nedeniyle açık şekilde eleştirilmekte. Öte yandan Atina'nın AİHM sicili zaten oldukça kötü olup Avrupa Konseyi’nin AİHM kararlarını uygulamayan ilk on üyesi arasında. AİHM’nin Bekir Usta ve Diğerleri Dava Grubu’nda toplumumuzun dernekleri ile ilgili aleyhindeki kararları 17 yıl aşkın süredir uygulamayan ülkemiz, hukukun üstünlüğünü hiçe saymaya devam ediyor. Her fırsatta ve platformda demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden, komşu ülkelere demokrasi ve hukuk dersi vermeye kalkan ülkemizi önce evinin önün süpürmeye, demokrasinin temel ilkelerinden biri olan hukukun üstünlüğüne tam saygı göstermeye çağırıyoruz."

TEK SUÇLARI YUNANİSTAN’DA TÜRK OLMAK

Karar sonrası Yunanistan’ın AİHM sicili yeniden gündem oldu. ABTTF’nin de vurguladığı gibi, ülke Avrupa Konseyi bünyesinde AİHM kararlarını uygulamayan ilk on üye arasında yer alıyor.

Yunanistan’ın yıllara yayılan gecikmeleri, AİHM tarafından hukuk devletini zedeleyen bir uygulama olarak tanımlanmakta. Batı Trakya Türk toplumunun dernekleriyle ilgili kararların 17 yılı aşkın süredir uygulanmaması ise Avrupa’da tepkilere yol açmaya devam ediyor.

MÜZEYYEN BIYIK

