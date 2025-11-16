Macaristan-İrlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu 6. haftasında Macaristan ile İrlanda mücadele edecek. Peki, Macaristan-İrlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm ayrıntılar...
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda nefesler tutuldu. Gözler haftanın en kritik randevularından biri olan Macaristan-İrlanda karşılaşmasına çevrildi.
MACARİSTAN-İRLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu 6. haftasında oynanacak Macaristan-İrlanda maçı 16 Kasım Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.
MACARİSTAN-İRLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?
Puskas Arena'da gerçekleşecek Macaristan-İrlanda maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MACARİSTAN-İRLANDA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Macaristan: Dibusz; Nego, Orban, Szalai, Kerkez; Schafer, Styles, Szoboszlai; Bolla, Varga, Sallai
İrlanda: Kelleher; Coleman, Collins, O'Shea, O'Brien, Scales; Azaz, Taylor, Cullen; Ogbene, Parrott
