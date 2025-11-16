Bugün maç var mı, hangi maçlar oynanacak? 16 Kasım Dünya Kupası maçları
Bugün maç var mı? sorusu, futbol tutkunları tarafından merak edilip araştırılıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı sürerken Sırbistan-Letonya karşılaşması nefesleri kesecek. İşte 16 Kasım Pazar günü oynanacak futbol maçları programı...
- Gün içinde ağırlıklı olarak 2026 Dünya Kupası Eleme maçları oynanacak.
- Öne çıkan karşılaşmalar arasında Portekiz - Ermenistan, Arnavutluk - İngiltere ve Azerbaycan - Fransa yer alıyor.
- Maçların çoğu Exxen, TRT Spor ve Spor Smart gibi kanallardan canlı yayınlanacak.
- Programda İtalya Kadınlar Serie A ve Arjantin Primera Division'dan da maçlar bulunuyor.
Futbol heyecanı devam ederken "Bugün kimin maçı var?" sorusu yeniden gündeme geldi. Dünya Kupası eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Sırbistan sahasında Letonya’yı ağırlıyor.
Portekiz - Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan Arnavutluk - İngiltere maçı olacak. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları günün maç programını araştırmaya başladı.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI OYNANACAK?
17:00 Macaristan - İrlanda 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen
17:00 Portekiz - Ermenistan 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen
20:00 Arnavutluk - İngiltere 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen
20:00 Azerbaycan - Fransa 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen
20:00 Sırbistan - Letonya 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen
20:00 Ukrayna - İzlanda 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen
20:00 Juventus - Genoa İtalya Kadınlar Serie A W-Sport
22:00 Nijerya - Demokratik Kongo 2026 Dünya Kupası Eleme TRT Spor
22:45 İsrail - Moldova 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen
22:45 İtalya - Norveç 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen
23:00 Velez Sarsfield - River Plate Arjantin Primera Division Spor Smart