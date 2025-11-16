Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen ve mide bulantısı şikayeti ile hastaneye başvuran Böcek ailesinden 3 kişi hayatını kaybetti, babanın ise tedavisi devam ediyor. Ailenin ölümünün ardından başlatılan soruşturmada son olarak oklar kaldıkları otele çevrilirken, acılı dede taziye evinde yürek burkan hikayeyi anlattı.

Almanya'dan İstanbul'a tatile gelerek Fatih'te bir otelde konaklamaya başlayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve istifra şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırıldı. Çocuklar tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken, anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Anne Çiğdem Böcek de 14 Kasım'da hayatını kaybederken, baba Servet Böcek'in hastanede entübe edildiği bildirildi.

Ailenin ölümü üzerine polis ekipler çalışma başlattı. Ailenin 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye aldığı ve yine aynı bölgede bulunan bir restoranda yemek yediği belirlenirken, başta 'gıda zehirlenmesi'nden şüphelenen ekipler bu kez gözlerini ailenin kaldığı otele çevirdi.

Böcek ailesiyle aynı otelde kalan 2 turistin daha hastanelik olması üzerine otelde uzun süre incelemeler yapıldı, müşteriler tahliye edildi. Son olarak da otel mühürlendi. Olaya ilişkin gözaltı sayısı ise 7'ye yükseldi.

TAZİYE EVİNDE ACI BEKLEYİŞ

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden anne ve 2 çocuk için kurulan Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki taziye evinde, hüzünlü bekleyiş sürüyor. Kızı Çiğdem ve torunları Kadir Muhammet ile Masal Böcek'in cenazelerini toprağa vermenin acısını yaşayan Mustafa Çelik, Müslümana Mahallesi'ndeki Böcek ailesinin evinin önünde taziyeleri kabul ediyor.

Hastanede tedavisi süren damadından gelecek iyi haberleri umutla bekleyen Çelik, İstanbul'da evladı ile torunlarının bu şekilde öleceğini hiç tahmin etmediklerini söyledi. Bu şekilde bir ölümü rüyasında görse bile inanamayacağını anlatan Çelik, kızıyla en son salı günü görüştüğünü dile getirdi.

"YENİLEDİLER, HİÇ YATAMADAN GİTTİLER"

Çelik, o görüşmenin son görüşme olacağını hiç düşünmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bize, 'Bir haftalığına izne geldik, zaman bulursak Isparta'ya sizin yanınıza uğrayacağız, oradan uçakla Almanya'ya geri döneceğiz' demişlerdi. Ama maalesef gelemediler. Her yaz tatilinde Türkiye'ye gelirlerdi. Bu yaz Bolvadin'deki aile apartmanlarının üst katını tadilat ettirmişlerdi. Sıfırdan dairenin her yerini dekorasyon yaptılar, yenilemişlerdi. Hiç yatamadan gittiler. Buraya yerleşmek için plan yapıyorlardı. Hayalleri burasıydı."

Acı haberi yurt dışında yaşayan kızlarından aldığını anlatan Çelik, "Sadece gıda zehirlenmesi sonrası hastanede başlarında bekleyeceğimizi sandık. Yaşananlara inanamıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Çelik, hukuki sürecin yakın takipçisi olacaklarını belirterek, "Gücümüz yettiği kadar, sesimiz çıktığı kadar sürecin takipçisi olacağız. Şikayet edeceğimiz nereler varsa edeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

