Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. AFAD ekipleri, aileyle ilgili olayın yaşandığı otelde inceleme yaptı. Yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi. Alınan gıda numunelerinin sonuçları ile ilgili laboratuvar tetkik çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Beşiktaş'taki restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Kadir Muhammet (6) ve Masal Böcek (3) ile anne Çiğdem Böcek'in yaşamını yitirmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan otelin sahibi H.O.'nun "kasten yaralama" ve "karşılıksız yararlanma" suçlarından 2, ilaçlama şirketinin sahibinin oğlunun "taksirle yaralama", "dolandırıcılık" ve "hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma" suçlarından 3 suç kaydı olduğu tespit edilirken, ilaçlama şirketindeki işçi D.C.'nin suç kaydı olmadığı belirlendi.

Midyelerin ham halini satan H.S, "G*** Kokoreç ve Midye" iş yerinde çalışan garson S.Y. ile aynı işletmede aşçı E.E, midyeyi hazırlayan kişi F.A, midye tezgahının sahibi M.K. ile "S*** Kafe"de garson olarak çalışan Ö.T.'nin, "bilgi sahibi" olarak ifadeleri alındı.

ESNAF SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Gözaltındaki seyyar midyeci, kokoreççi ve lokum satışı yapan şüphelilerin, bölgede uzun süredir esnaflık yaptıklarını, ürünlerinin taze olduğunu söyleyerek, suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

OTELDE İNCELEME YAPILDI

Söz konusu otelde 11 Kasım akşamı 17.00 sıralarında ilaçlama şirketi tarafından ilaçlama işlemi yapıldığı belirlenen soruşturmada, AFAD tarafından yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı anlaşıldı.

Ayrıca, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından otelde konaklayan 15 kişiye yapılan muayeneler sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, alınan gıda numunelerinin sonuçları ile ilgili laboratuvar tetkik çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne dün hayatını kaybederken, babanın tedavisi sürüyor.

