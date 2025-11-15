A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda mücadele ediyor. Ay-yıldızlılar, FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etmek adına eleme maçlarına çıkıyor. A Milliler beşinci maçında Bulgaristan'ı ağırlarken, "Türkiye en son ne zaman Dünya Kupası'na katıldı?" sorusu aramalarda öne çıkıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Türkiye, Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bulgaristan'ı konuk ediyor. Ay-yıldızlılar, FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etmek için ter dökerken, "Türkiye en son ne zaman Dünya Kupası'na katıldı?" sorusu araştırılmaya devam ediyor.

TÜRKİYE EN SON NE ZAMAN DÜNYA KUPASI'NA KATILDI?

A Milli Takım, tarihindeki iki Dünya Kupası katılımıyla dikkat çekiyor. İlk kez 1954'te İsviçre'de düzenlenen Dünya Kupası'nda yer alan Türkiye, bundan 48 yıl sonra G. Kore ve Japonya'da yapılan 2002 Dünya Kupası'nda boy gösterdi.

Brezilya, Kosta Rika ve Çin'in bulunduğu gruptan ikinci olarak bir üst tura çıkan Türkiye, bu turda Japonya'yı, çeyrek finalde de Senegal'i eleyerek tarihinde ilk kez hem Dünya Kupası'nda hem de uluslararası büyük bir turnuvada yarı finale yükselmeyi başardı.

Yarı finalde Brezilya'ya 1-0 mağlup olan ay-yıldızlılar, üçüncülük maçında ev sahibi Güney Kore'yi 3-2 mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu.

A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

Türkiye-Bulgaristan: 15 Kasım 2025, Ankara, 20:00

İspanya-Türkiye: 18 Kasım 2025, Sevilla, 22:45

