Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, eski tarihli doğal gaz sayaçlarının son kullanım tarihini 31 Aralık 2025 olarak belirledi. Yeni yılda söz konusu sayaçları kullanmaya devam eden aboneler ise 10 bin TL tutarında para cezası ödeyecek. Peki, doğal gaz sayaçları değişecek mi?

Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği ile 2014 ila 2019 yılları arasında piyasaya arz edilmiş ya da son muayene işlemleri bu tarihler arasında yapılmış doğal gaz sayaçları için son kullanım tarihi 31 Aralık 2025 olarak belirlendi. Yönetmelikte yer alan bilgilere göre, dağıtıcı firmalar 2014-2019 yılları arasında üretimi gerçekleştirilen doğal gaz sayaçlarını yeni yıl öncesinde sökmek ve yerine geçerli muayenesi olan yeni bir sayaç takmak zorunda. Peki, doğal gaz sayaçları değişecek mi?

Doğal gaz sayaçları değişecek mi? Cezası 10 bin TL!

DOĞAL GAZ SAYAÇLARI DEĞİŞECEK Mİ?

Abonelerin şubat ayı sonuna kadar ilgili il müdürlüklerine başvurarak değişiklik yapılacak doğal gaz sayaçları hakkında bildirimde bulunmaları gerekiyor. Bildirimin ardından sayaçların muayenesi, bakanlığın il müdürlükleri tarafından kullanıcıların anlaştığı servislerde yapılacak.

Ayrıca, muayenesi yapılacak sayacın takılı bulunduğu yerden sökülüp servise götürülmesi işleminden de kullanıcı sorumlu tutulacak.

Yapılacak ilk muayene işleminin ardından sayacın gelecekteki bakımlarına yönelik bir çizelge çıkarılarak hak sahibine teslim edilecek.

CEZASI 10 BİN TL!

31 Aralık 2025 tarihine kadar sayaç değişikliğinin zorunlu tutulduğu süreçte yükümlülüklerini yerine getirmeyen aboneler, 2026 yılı itibarıyla başlanacak denetimlerin sonucunda yönetmeliğe aykırı kullanım gerçekleştirdiği için 10 bin liraya varan para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

