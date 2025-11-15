Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem! Çanakkale'den hissedildi
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden de hissedildi.
Özetle
Kaydet
Yaşam az önce
AFAD, Akdeniz'de 4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini ve Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden de hissedildiğini bildirdi.
- AFAD, Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem tespit etti.
- Deprem, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden de hissedildi.
AFAD, Ege Denizi'nde4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Deprem Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden de hissedildi.
Ayrıntılar geliyor...
Bizi Takip Edin
YORUMLAR